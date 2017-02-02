Российских олимпийцев оденет дизайнер футболок «Не смешите мои Искандеры»

РБК
13:02, 2 февраля 2017
Надежный источник

Вместо компании Bosco экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport. Сообщение о смене официального экипировщика было опубликовано 2 февраля в твиттере Олимпийского комитета России.

РБК со ссылкой на данные базы СПАРК сообщает, что учредителем ООО «За Спорт» является Анастасия Задорина. Журнал Forbes в апреле 2016 года писал, что Анастасия Задорина является дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.

Анастасия Задорина — дизайнер футболок с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры», на которые в 2014 году в рамках проводившейся в Москве акции предлагалось обменять одежду иностранного производства.

Задорина также является учредителем еще восьми компаний, включая ООО «Экипспорт», которая поставляла форму для спартакиады «Транснефти». Кроме того, она владеет долей в ПАО «Корпорация «Байкал», в совет директоров компании входит Роман Золотов — полный тезка сына главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Мы утвердили лицензиата экипировки, победила компания ZA Sport. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем контракт», — заявил в четверг журналистам глава ОКР Александр Жуков.

РБК
Компания Bosco di Ciliegi, принадлежащая Михаилу Куснировичу, была бессменным поставщиком экипировки для российских олимпийцев в течение 15 лет. По оценке Forbes, Bosco с 2002 по 2016 годы могла заплатить за сотрудничество с Олимпийским комитетом России около 120 миллионов долларов.
В декабре 2016 года в интервью РБК Михаил Куснирович сообщал, что его компания получила предложение о продолжении сотрудничества с ОКР и изучает его условия. Однако контракт с ОКР, срок которого истекал в январе 2017 года, продлен не был.
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