Российских олимпийцев оденет дизайнер футболок «Не смешите мои Искандеры»

Вместо компании Bosco экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport. Сообщение о смене официального экипировщика было опубликовано 2 февраля в твиттере Олимпийского комитета России.

РБК со ссылкой на данные базы СПАРК сообщает, что учредителем ООО «За Спорт» является Анастасия Задорина. Журнал Forbes в апреле 2016 года писал, что Анастасия Задорина является дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.

Анастасия Задорина — дизайнер футболок с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры», на которые в 2014 году в рамках проводившейся в Москве акции предлагалось обменять одежду иностранного производства.

Задорина также является учредителем еще восьми компаний, включая ООО «Экипспорт», которая поставляла форму для спартакиады «Транснефти». Кроме того, она владеет долей в ПАО «Корпорация «Байкал», в совет директоров компании входит Роман Золотов — полный тезка сына главы Росгвардии Виктора Золотова.