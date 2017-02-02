Трамп предложил помочь Мексике с «плохими парнями»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето предложил свою помощь в борьбе с «плохими парнями», имея в виду наркокартели.

Как передает CNN, Трамп сказал Ньето: «У вас тут есть особо крепкие хомбрес [аналог слова „парень“ по отношению к латиноамериканцу — прим. „Медузы“], с которыми вам не помешало бы помочь». Он также отметил, что пока Мексика не справляется с преступностью.

Associated Press передает другую версию разговора, в которой говорится, что Трамп предлагает помочь Мексике в борьбе с «плохими парнями» с помощью американских войск. Многие СМИ трактовали эти слова как угрозу ввести войска в Мексику. В сообщении AP отдельно отмечается, что из расшифровки разговора, которая попала в распоряжение издания, непонятно, в каком контексте и каким тоном Трамп говорил об американских войсках в Мексике.

О реакции Ньето на предложение Трампа не сообщается.