Трамп предложил помочь Мексике с «плохими парнями»
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето предложил свою помощь в борьбе с «плохими парнями», имея в виду наркокартели.
Как передает CNN, Трамп сказал Ньето: «У вас тут есть особо крепкие хомбрес [аналог слова „парень“ по отношению к латиноамериканцу — прим. „Медузы“], с которыми вам не помешало бы помочь». Он также отметил, что пока Мексика не справляется с преступностью.
Associated Press передает другую версию разговора, в которой говорится, что Трамп предлагает помочь Мексике в борьбе с «плохими парнями» с помощью американских войск. Многие СМИ трактовали эти слова как угрозу ввести войска в Мексику. В сообщении AP отдельно отмечается, что из расшифровки разговора, которая попала в распоряжение издания, непонятно, в каком контексте и каким тоном Трамп говорил об американских войсках в Мексике.
О реакции Ньето на предложение Трампа не сообщается.
[Пресс-секретарь президента США Шон] Спайсер отозвался о телефонном разговоре с Пенья Ньето как о «продуктивном» (англ. яз.).