«Ростех» предложил переписать «закон Яровой», чтобы поучаствовать в хранении данных

Госкорпорация «Ростех» подготовила презентацию, посвященную собственной системе хранения данных пользователей в соответствии с требованиями «закона Яровой». Для реализации этого «унифицированного решения» необходимо изменить текст закона, пишут «Ведомости» после ознакомления с презентацией.

В своем предложении «дочка» госкорпорации Национальный центр информатизации предлагает не пытаться расширить системы хранения системы оперативно-разыскных мероприятий, а создать новый продукт. По мнению «Ростеха», новая система на базе «максимального локализованного IT-оборудования» позволит сократить затраты на 25-30 процентов. Конкретные параметры системы в презентации отсутствуют.

Источники «Ведомостей» рассказали, что в правительстве уже обсуждали идею позволить хранить данные пользователей не только операторам связи. Есть также предложение перенести срок вступления в силу отдельных положений «закона Яровой» — с 2018 на 2019 год.