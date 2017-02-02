«Ростех» предложил переписать «закон Яровой», чтобы поучаствовать в хранении данных

Ведомости
05:56, 2 февраля 2017
Требует подтверждения

Госкорпорация «Ростех» подготовила презентацию, посвященную собственной системе хранения данных пользователей в соответствии с требованиями «закона Яровой». Для реализации этого «унифицированного решения» необходимо изменить текст закона, пишут «Ведомости» после ознакомления с презентацией.

В своем предложении «дочка» госкорпорации Национальный центр информатизации предлагает не пытаться расширить системы хранения системы оперативно-разыскных мероприятий, а создать новый продукт. По мнению «Ростеха», новая система на базе «максимального локализованного IT-оборудования» позволит сократить затраты на 25-30 процентов. Конкретные параметры системы в презентации отсутствуют.

Источники «Ведомостей» рассказали, что в правительстве уже обсуждали идею позволить хранить данные пользователей не только операторам связи. Есть также предложение перенести срок вступления в силу отдельных положений «закона Яровой» — с 2018 на 2019 год.

Ранее в Минкомсвязи рассказали, что обсуждают со спецслужбами возможность изменения положений принятого закона так, чтобы сократить объем хранимых данных в десять раз. Сроки хранения также предложено расширять постепенно. В правительстве уже пояснили, что подзаконными актами это изменить не удастся, придется принимать новые поправки.
Отменять сам закон экспертная группа при правительстве отказалась, сославшись на то, что «недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов».
Пакет «антитеррористических» поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов сотовой связи и провайдеров хранить все данные пользователей в течение полугода.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться