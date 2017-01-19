Минкомсвязи предложило сократить объем хранения данных по «закону Яровой» в 10 раз

Минкомсвязи России предложило силовым ведомствам сократить объем информации, которую надо хранить по «закону Яровой», в десять раз. Об этом на заседании экспертной группы правительства рассказал замглавы ведомства Алексей Волин.

«Уже на сегодня мы имеем договоренности и понимание того, что объем информации может быть сокращен в 10 раз», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Волина, сократить объем сохраняемых данных можно за счет исключения из них видеофайлов, потокового видео (IPTV), торрентов и другого контента. Он также предложил поэтапно расширять сроки хранения данных, «сначала 12 часов, потом неделю, потом месяц, два месяца и полгода».

Каким образом закреплены договоренности с силовыми ведомствами, Волин не уточнил. В предложенных правительством проектах нормативных актов никак не оговариваются ограничения по сбору данных.

Затраты операторов и провайдеров на исполнение положений «закона Яровой» Волин оценил в 100 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что сами операторы говорили о нескольких триллионах рублей расходов.