Минкомсвязи предложило сократить объем хранения данных по «закону Яровой» в 10 раз

Интерфакс
12:42, 19 января 2017
Надежный источник

Минкомсвязи России предложило силовым ведомствам сократить объем информации, которую надо хранить по «закону Яровой», в десять раз. Об этом на заседании экспертной группы правительства рассказал замглавы ведомства Алексей Волин.

«Уже на сегодня мы имеем договоренности и понимание того, что объем информации может быть сокращен в 10 раз», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Волина, сократить объем сохраняемых данных можно за счет исключения из них видеофайлов, потокового видео (IPTV), торрентов и другого контента. Он также предложил поэтапно расширять сроки хранения данных, «сначала 12 часов, потом неделю, потом месяц, два месяца и полгода».

Каким образом закреплены договоренности с силовыми ведомствами, Волин не уточнил. В предложенных правительством проектах нормативных актов никак не оговариваются ограничения по сбору данных.

Затраты операторов и провайдеров на исполнение положений «закона Яровой» Волин оценил в 100 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что сами операторы говорили о нескольких триллионах рублей расходов.

19 января экспертная группа федерального уровня обсуждает петицию об отмене «закона Яровой», которую подписали более ста тысяч россиян. Волин предложил отклонить эту петицию.
«Антитеррористический» пакет законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. Он обязывает сотовых операторов и интернет-провайдеров полгода хранить все передаваемые пользователями данные.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться