Путин отправил в отставку 16 генералов из МЧС, СК и МВД

Продолжение МЧС объяснило отставку 13 генералов оптимизацией

Президент России Владимир Путин уволил 16 генералов из МВД, СК и МЧС. Работу, в числе прочих, потеряли:

министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии;

начальники региональных центров МЧС на Дальнем Востоке, на Урале, в Приволжье и на Северном Кавказе;

глава управления СК по Ханты-Мансийскому округу;

замначальника кадрового департамента МВД.

Кроме того, согласно указу Владимира Путина, уволен прокурор Ярославской области.

Тем же указом президент назначил нового прокурора Крыма. Им стал Олег Кашмилов, который раньше занимал пост заместителя прокурора Москвы. В Крыму он сменил Наталью Поклонскую — она с сентября работает депутатом Госдумы.