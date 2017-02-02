МЧС объяснило отставку 13 генералов оптимизацией

13 генералов были уволены со службы в МЧС в рамках «развития управленческой структуры» ведомства, в том числе с укрупнением его региональных центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС были уволены главы Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского центров.

«С каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС», — заявили в ведомстве. Те, кто уже достиг пенсионного возраста, смогут при желании продолжить работу в общественных организациях спасателей.

Глава профсоюза московской полиции Михаил Пашкин в комментарии РБК заявил, что уволенные генералы, по его мнению, «чем-то провинились». Источник в силовых структурах заявил изданию, что претензии у руководства были лишь к одному из руководителей региональных центров, а остальные отставки прошли «в штатном режиме».