МЧС объяснило отставку 13 генералов оптимизацией

МЧС России
15:50, 2 февраля 2017
Надежный источник

13 генералов были уволены со службы в МЧС в рамках «развития управленческой структуры» ведомства, в том числе с укрупнением его региональных центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС были уволены главы Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского центров.

«С каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС», — заявили в ведомстве. Те, кто уже достиг пенсионного возраста, смогут при желании продолжить работу в общественных организациях спасателей.

Глава профсоюза московской полиции Михаил Пашкин в комментарии РБК заявил, что уволенные генералы, по его мнению, «чем-то провинились». Источник в силовых структурах заявил изданию, что претензии у руководства были лишь к одному из руководителей региональных центров, а остальные отставки прошли «в штатном режиме».

Новые подходы к организации работы территориальных органов МЧС России будут реализованы на основе внедрения передовых технологий управления, позволяющих сократить численность управленческого звена и пропорционально увеличить штат пожарных и спасателей реагирующих подразделений.

МЧС России
2 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении 16 генералов из МВД, СК и МЧС. Тем же указом были назначены, в частности, два замминистра МЧС, а также новый прокурор Крыма вместо ставшей депутатом Госдумы Натальи Поклонской.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться