МЧС объяснило отставку 13 генералов оптимизацией
13 генералов были уволены со службы в МЧС в рамках «развития управленческой структуры» ведомства, в том числе с укрупнением его региональных центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В частности, в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС были уволены главы Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского центров.
«С каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС», — заявили в ведомстве. Те, кто уже достиг пенсионного возраста, смогут при желании продолжить работу в общественных организациях спасателей.
Глава профсоюза московской полиции Михаил Пашкин в комментарии РБК заявил, что уволенные генералы, по его мнению, «чем-то провинились». Источник в силовых структурах заявил изданию, что претензии у руководства были лишь к одному из руководителей региональных центров, а остальные отставки прошли «в штатном режиме».
Новые подходы к организации работы территориальных органов МЧС России будут реализованы на основе внедрения передовых технологий управления, позволяющих сократить численность управленческого звена и пропорционально увеличить штат пожарных и спасателей реагирующих подразделений.