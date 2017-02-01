В Белом доме решили не общаться с CNN

Представители администрации президента США Дональда Трампа перестали ходить на эфиры телеканала CNN, пишет Politico. Последний раз представитель Белого дома был в студии CNN 11 января, еще до официальной инаугурации Трампа, и с тех пор никто из команды президента не ходил на телеканал.

Источник Politico в Белом доме заявил, что администрация президента посылает своих представителей в те места, где, по ее мнению, имеет смысл рассказывать о своей повестке, а канал CNN таковым не является. При этом администрация Трампа продолжает отвечать на вопросы журналистов CNN на пресс-конференциях.

Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер ранее не раз говорил, что администрация Белого дома игнорирует его предложения прийти на эфир программы State of The Union. Последний раз представитель Белого дома соглашался беседовать с Тэппером 8 января — это была советник Трампа Келлиэнн Конуэй.