Совет Федерации одобрил отмену уголовного наказания за побои в семье

Согласно законопроекту, домашние побои переходят в категорию административных правонарушений. Уголовное наказание будут применять только в случае, если такое правонарушение совершено два и более раза в течение года.

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье.

Госдума РФ приняла законопроект о декриминализации побоев в семье 27 января. Его сторонники указывали на то, что в 2016 году был принят более общий закон о декриминализации побоев, при этом статья о побоях в семье осталась в Уголовном кодексе.

Административная статья о побоях предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы.