Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией

Интерфакс
16:12, 1 февраля 2017
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На границе России с Белоруссией установлена пограничная зона. Такое распоряжение отдал директор ФСБ Александр Бортников. Решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону.

Приказы Бортникова опубликованы на официальном портале правовой информации — для Смоленской, Псковской и Брянской областей. В них указаны точные координаты, где должна быть установлена пограничная зона.

В министерстве юстиции приказы Бортникова были зарегистрированы 26 января. По закону, они вступят в силу через 10 дней после регистрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств. Действие указа распространяется на граждан стран Евросоюза, США и целого ряда других государств. Они смогут въезжать в Белоруссию без виз на срок до пяти дней через аэропорт Минска.
На сайте Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) указано, что граница России с Белоруссией «на сегодняшний день какими-либо договорами не определена и на местности не обозначена».
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