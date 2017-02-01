Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией

На границе России с Белоруссией установлена пограничная зона. Такое распоряжение отдал директор ФСБ Александр Бортников. Решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону.

Приказы Бортникова опубликованы на официальном портале правовой информации — для Смоленской, Псковской и Брянской областей. В них указаны точные координаты, где должна быть установлена пограничная зона.

В министерстве юстиции приказы Бортникова были зарегистрированы 26 января. По закону, они вступят в силу через 10 дней после регистрации.