Белоруссия ввела безвизовый режим со странами Евросоюза и США

Интерфакс
13:52, 9 января 2017
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Белоруссия разрешила въезд без виз на свою территорию для граждан 80 государств. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Визы отменены для иностранцев, прибывающих в страну через аэропорт Минска на срок, не превышающий пять суток.

«Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Новые визовые правила, подчеркнули в пресс-службе, не распространяются на прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также собирающихся вылететь из Минска в российские аэропорты.

Кроме того, безвизовый режим не будет действовать для иностранцев, приезжающих в Белоруссию с официальными визитами.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

В список стран, чьи граждане могут посещать Белоруссию без виз, вошли, как пояснили в пресс-службе Лукашенко, «благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры страны и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан». Безвизовый режим распространяется также на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.
Для посещения Белоруссии гражданам стран, на которые распространяется безвизовый режим, необходимо будет иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства в белорусских рублях или валюте из расчета двух базовых величин на каждый день пребывания, а также медицинский страховой полис с суммой покрытия не менее 10 тысяч евро.
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