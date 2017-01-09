Белоруссия ввела безвизовый режим со странами Евросоюза и США

Белоруссия разрешила въезд без виз на свою территорию для граждан 80 государств. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Визы отменены для иностранцев, прибывающих в страну через аэропорт Минска на срок, не превышающий пять суток.

«Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Новые визовые правила, подчеркнули в пресс-службе, не распространяются на прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также собирающихся вылететь из Минска в российские аэропорты.

Кроме того, безвизовый режим не будет действовать для иностранцев, приезжающих в Белоруссию с официальными визитами.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.