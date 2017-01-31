Навальный подаст в суд на НТВ

Политик Алексей Навальный объявил, что подаст в суд на телекомпанию НТВ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Иски будут также поданы к гостиницам, «торгующим видеозаписями со своими гостями», добавил Навальный.

Поводом для исков стал фильм НТВ «Гражданин Навральный», который показали в эфире 27 января. Помимо самого Навального иски к НТВ намерены подать Фонд борьбы с коррупцией и его директор Роман Рубанов. Они будут оспаривать информацию из фильма, которая, по их мнению, не соответствует действительности.

ФБК также подготовил короткий обзор всех утверждений из фильма НТВ, которые они считают ложными.