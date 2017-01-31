Microsoft и Amazon поддержали иск прокурора Вашингтона к Трампу

Компании Microsoft и Amazon пообещали оказать содействие иску генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона в отношении президента США Дональда Трампа. Как заявили Reuters в Microsoft, компания предоставляет генеральной прокуратуре штата информацию о том, какое влияние оказывает указ Трампа об ограничении приема иностранцев из семи мусульманских стран.

По словам представителя Microsoft Пита Вуттона, компания рада оказать поддержку прокурору и будет готова к сотрудничеству и в дальнейшем.

Глава Amazon Джефф Безос 30 января, когда стало известно об иске генпрокурора Вашингтона к Трампу, написал сотрудникам компании, что он не поддерживает указ Трампа. Безос также отметил, что юристы уже подготовили обращение к генпрокуратуре Вашингтона с выражением поддержки иска к президенту США. «Мы работаем и над другими юридическими мерами», — написал Безос.

Также известно, что компания Expedia, которая занимается туристическим и гостиничным бизнесом, выразила поддержку иску, пишет The Verge. И Microsoft, и Amazon, и Expedia базируются в штате Вашингтон.