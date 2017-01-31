Microsoft и Amazon поддержали иск прокурора Вашингтона к Трампу

Reuters
11:32, 31 января 2017
Надежный источник

Компании Microsoft и Amazon пообещали оказать содействие иску генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона в отношении президента США Дональда Трампа. Как заявили Reuters в Microsoft, компания предоставляет генеральной прокуратуре штата информацию о том, какое влияние оказывает указ Трампа об ограничении приема иностранцев из семи мусульманских стран.

По словам представителя Microsoft Пита Вуттона, компания рада оказать поддержку прокурору и будет готова к сотрудничеству и в дальнейшем.

Глава Amazon Джефф Безос 30 января, когда стало известно об иске генпрокурора Вашингтона к Трампу, написал сотрудникам компании, что он не поддерживает указ Трампа. Безос также отметил, что юристы уже подготовили обращение к генпрокуратуре Вашингтона с выражением поддержки иска к президенту США. «Мы работаем и над другими юридическими мерами», — написал Безос.

Также известно, что компания Expedia, которая занимается туристическим и гостиничным бизнесом, выразила поддержку иску, пишет The Verge. И Microsoft, и Amazon, и Expedia базируются в штате Вашингтон.

Указ Дональда Трампа о временном запрете на поездки в США граждан Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана, Ирака и Ирана, а также о полном запрете на четырехмесячный срок на прием беженцев, был принят 27 января 2017 года. Решение Трампа привело к акциям протеста в американских аэропортах и резкой критике как в США, так и за рубежом.
Свои протесты в связи с решением Трампа выражали глава Facebook Марк Цукерберг, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и другие IT-предприниматели, а основатель Google Сергей Брин принимал участие в одной из акций протеста в Сан-Франциско.
Вскоре после публикации указа Трампа из неофициальных источников сообщалось, что компания Google попросила срочно вернуться в США сотрудников, которые могут пострадать от новых ограничений. По данным The Verge, количество таких сотрудников составляет чуть более 100 человек. Официально в Google это не подтвердили.
Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон 30 января объявил, что подаст в суд на Дональда Трампа в связи с указом о беженцах и мигрантах. По мнению Фергюсона, указ нарушает несколько положений конституции, в том числе о равенстве представителей всех религий перед законом.

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