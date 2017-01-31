Город в Донецкой области остался без воды и тепла. Возле него вторые сутки продолжаются бои

112 Украина
21:30, 30 января 2017
Надежный источник

В результате боевых действий в Донецкой области Украины прервано снабжение электроэнергией, водой и теплом города Авдеевка, подконтрольного украинским властям. 

«Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения», — заявил вечером 30 января глава областной администрации Павел Жебровский.

По словам Жебровского, в результате обстрелов со стороны сепаратистов была «перебита последняя линия электропередач на Авдеевку» и обесточены Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод, обеспечивавшие город водой и теплом.

Информационные сайты сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняют украинских военных в обстрелах, которые остановили работу фильтровальной станции.

Согласно заявлению компании «Вода Донбасса», Донецкая фильтровальная станция также снабжает города Донецк и Ясиноватая (подконтрольны сепаратистам), однако подачу воды в эти населенные пункты удалось компенсировать из других источников.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко вечером 30 января сообщила, что он прервал свой визит в Германии из-за «чрезвычайной ситуации [в Авдеевке], которая граничит с гуманитарной катастрофой»

Отметим, по прогнозу Гидрометцентра, завтра в Донецкой области ожидается температура до -13 градусов мороза днем, и до -24 ночью.

112 Украина
Боевые действия в районе Авдеевки, расположенной вплотную к линии соприкосновения, активизировались утром 29 января. Стороны возложили ответственность за возобновление боев друг на друга и заявляют о значительных потерях у противника. 
Минобороны Украины обвиняют сепаратистов из самопровозглашенной Донецкой народной республики в обстрелах авдеевской промзоны и жилых районов города с использованием артиллерии и танков. ДНР заявили, что украинские военные ведут минометный и артиллерийский огонь по жилым районам Макеевки и Донецка.
Днем 30 января власти Украины сообщили о гибели за сутки пятерых военнослужащих и ранении 14 человек; позже Минобороны заявило о гибели троих человек и ранении 17. В ДНР в понедельник сообщили о гибели пяти участников вооруженных формирований и ранении семи; 29 января ранее стало известно о гибели командира батальона сепаратистов, который использовал позывной «Грек».

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