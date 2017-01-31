Город в Донецкой области остался без воды и тепла. Возле него вторые сутки продолжаются бои

В результате боевых действий в Донецкой области Украины прервано снабжение электроэнергией, водой и теплом города Авдеевка, подконтрольного украинским властям.

«Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения», — заявил вечером 30 января глава областной администрации Павел Жебровский.

По словам Жебровского, в результате обстрелов со стороны сепаратистов была «перебита последняя линия электропередач на Авдеевку» и обесточены Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод, обеспечивавшие город водой и теплом.

Информационные сайты сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняют украинских военных в обстрелах, которые остановили работу фильтровальной станции.

Согласно заявлению компании «Вода Донбасса», Донецкая фильтровальная станция также снабжает города Донецк и Ясиноватая (подконтрольны сепаратистам), однако подачу воды в эти населенные пункты удалось компенсировать из других источников.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко вечером 30 января сообщила, что он прервал свой визит в Германии из-за «чрезвычайной ситуации [в Авдеевке], которая граничит с гуманитарной катастрофой»