Под Донецком погибли трое украинских военных

В ходе боевых действий на востоке Украины 29 января погибли трое украинских военнослужащих, еще один военный был ранен. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Столкновения произошли в районе промзоны в Авдеевке (город находится под контролем украинских властей). По сообщению Минобороны Украины, утром 29 января сепаратисты начали артиллерийский обстрел украинских позиций, после чего предприняли штурм, который оказался неудачным.

В Авдеевке также получили ранения двое мирных жителей. Глава местной администрации заявил, что 29 января город оказался обесточен.

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики, в свою очередь, 29 января сообщили об артиллерийских обстрелах и попытке наступления со стороны украинских военных в районе Авдеевки. Один из руководителей местных вооруженных формирований Эдуард Басурин заявил, что атака была остановлена ответным огнем «народной милиции ДНР», после чего по отступающим украинским военнослужащим открыли минометный огонь «предположительно боевики „Правого сектора“» (организация запрещена в РФ. — прим. «Медузы»).

В результате, по утверждению Басурина, девять украинских военнослужащих погибли и 15 получили ранения. О потерях со стороны сепаратистов он не сообщил. По сообщению ДНР, в Донецке в результате обстрелов был ранен мирный житель.

В Макеевке, расположенной под Донецком на подконтрольной сепаратистам территории, попала под обстрел со стороны украинских военных съемочная группа российского телеканала НТВ.

«Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю», — рассказал сотрудник НТВ Данил Левин.