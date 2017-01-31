Европейский университет, у которого по жалобе Милонова отзывали лицензию, стал лидером рейтинга Минобрнауки

Европейский университет занял лидирующие позиции по нескольким показателям мониторинга Минобрнауки. Об этом со ссылкой на аналитическую записку профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета Михаила Соколова пишет РБК.

Вуз стал первым в стране по показателям «Научно-исследовательская деятельность» и «Финансово-экономическая деятельность». По средней зарплате преподавателя Европейский университет занял второе место в стране после Российской экономической школы.

Помимо этого вуз стал лидером по объему доходов от исследований в пересчете на одного педагога. Ближайшего конкурента, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), он опередил более чем вдвое. Европейский университет также получил наибольший объем грантов в расчете на работника и занял первое место по доходам.