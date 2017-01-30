В правительстве отказались снять запрет на въезд ВИЧ-инфицированных в РФ

Минздрав исключил из проекта плана по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека, пункт, снимающий запрет на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных, сообщает РБК, сравнивший несколько версий документа.

В первоначальных версиях проекта, как отмечает издание, Минздрав предлагал для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных снять для них запрет на въезд в РФ.

Против отмены запрета выступали МВД и Минэкономразвития. Так, в Минэкономразвития заявили, что борьба с дискриминацией ВИЧ-инфицированных может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения», и выступили за ужесточение проверок въезжающих в РФ иностранцев.

Минздрав из-за замечаний других ведомств был вынужден изменить и некоторые другие пункты проекта плана. Так, из-за претензий Минюста из финальной версии документа исчез пункт, направленный против ВИЧ-диссидентства, который предусматривал ответственность за распространение недостоверной и опасной для здоровья граждан информации о вирусе. Минздрав теперь предлагает лишь бороться с призывами отказаться от лечения.

Ранее стало известно, что Минздрав убрал из окончательного проекта плана пункт, предусматривающий выделение на борьбу с ВИЧ-инфекцией дополнительно 70 миллиардов рублей до 2020 года. Против этого пункта выступал Минфин.