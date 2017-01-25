Правительство отказалось выделять дополнительные 17,5 миллиарда рублей в год на борьбу с ВИЧ

План реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года, направленный Минздравом РФ в правительство, не предусматривает выделение дополнительных денег на борьбу с вирусом. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался документ.

Речь идет о дополнительных 17,5 миллиарда рублей в год, которые, по информации издания, предполагалось направить на реализацию программы. Из них 13,2 миллиарда в год предназначалось непосредственно на лечение пациентов (о выделении этих денег РБК писал в минувшем ноябре), остальные средства — на диагностику и контроль.

С помощью этих денег, как пишет РБК, предполагалось к 2020 году обеспечить антиретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных, находящихся на диспансерном учете, а также увеличить до 35 процентов долю проходящих ежегодно тест на ВИЧ. Без «соответствующего финансирования» эти показатели должны составить 56 процентов и 24 процента соответственно.