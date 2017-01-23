Правительство не поддержало законопроект о штрафах для ВИЧ-инфицированных

Правительство не считает целесообразным введение административной ответственности для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет в государственном СПИД-центре. Об этом, как стало известно РБК, говорится в докладе, направленном правительством президенту РФ Владимиру Путину.

Поручение проработать возможность введения штрафов для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет, говорится в докладе, копия которого есть у РБК, Путин дал в мае 2016 года на совещании Совета безопасности.

Для выполнения поручения, сообщают авторы доклада, правительство организовало межведомственное обсуждение с участием представителей МВД, МИД, Минздрава, Минюста, Роспотребнадзора, а также нескольких вузов и научно-исследовательских организаций. Участники обсуждения введение административной ответственности для ВИЧ-инфицированных не поддержали.

В ходе общественного обсуждения, организованного Минздравом, инициативы также поддержки не нашла.