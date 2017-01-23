Правительство не поддержало законопроект о штрафах для ВИЧ-инфицированных

РБК
06:56, 23 января 2017
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Правительство не считает целесообразным введение административной ответственности для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет в государственном СПИД-центре. Об этом, как стало известно РБК, говорится в докладе, направленном правительством президенту РФ Владимиру Путину.

Поручение проработать возможность введения штрафов для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет, говорится в докладе, копия которого есть у РБК, Путин дал в мае 2016 года на совещании Совета безопасности.

Для выполнения поручения, сообщают авторы доклада, правительство организовало межведомственное обсуждение с участием представителей МВД, МИД, Минздрава, Минюста, Роспотребнадзора, а также нескольких вузов и научно-исследовательских организаций. Участники обсуждения введение административной ответственности для ВИЧ-инфицированных не поддержали.

В ходе общественного обсуждения, организованного Минздравом, инициативы также поддержки не нашла.

<…> Такая мера не будет способствовать «созданию доверительных, партнерских отношений, которые необходимо установить между медицинским учреждением и пациентом», указано в документе. Также это приведет к отмене нормы об анонимности сдачи анализа на ВИЧ, подчеркивают в правительстве. Это может существенно сократить количество желающих сделать такое исследование. 

РБК
Действующее российское законодательство не обязывает ВИЧ-инфицированных становиться на учет.
По итогам 2015 года, сообщили РБК в Минздраве, на учете стояли 581,7 тысячи ВИЧ-инфицированных. По подсчетам Минздрава, на учет в государственные СПИД-центры встали 66 процентов пациентов, у которых обнаружен ВИЧ.
В январе 2016 года число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек.
В конце октября 2016 года правительство РФ приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Финансирование программы, рассчитанной до 2020 года, как ожидается, составит 13 миллиардов рублей в год.
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