Суд подтвердил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»

Интерфакс
07:52, 30 января 2017
Надежный источник

Лефортовский суд Москвы подтвердил арест Владимира Аникеева, которого называют вероятным создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай». Аникеев был задержан 9 ноября, после чего его отправили в СИЗО, а затем продлили арест до 8 марта, рассказали в суде.

Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы. В комментарии пресс-службы суда нет никаких указаний на причастность Аникеева к «Шалтаю-Болтаю».

Источник «Интерфакса» также отметил, что вместе с Аникеевым по делу о взломе переписки высокопоставленных чиновников задержаны еще пять человек. Среди них один из руководителей центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее о связи арестов сотрудников ФСБ с делом «Шалтая-Болтая» рассказывал телеканал «Царьград». По данным «Росбалта», в 2016 году сотрудники ФСБ взяли группу под контроль, после чего хакеры начали публиковать материалы по указанию спецслужбы.
При этом «Новая газета» связывала аресты в ФСБ с делом о госизмене — якобы сотрудники получали деньги от иностранцев.
Группа «Шалтай-Болтай» стала известна после публикации переписки высокопоставленных российских чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

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