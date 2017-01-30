Суд подтвердил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»

Лефортовский суд Москвы подтвердил арест Владимира Аникеева, которого называют вероятным создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай». Аникеев был задержан 9 ноября, после чего его отправили в СИЗО, а затем продлили арест до 8 марта, рассказали в суде.

Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы. В комментарии пресс-службы суда нет никаких указаний на причастность Аникеева к «Шалтаю-Болтаю».

Источник «Интерфакса» также отметил, что вместе с Аникеевым по делу о взломе переписки высокопоставленных чиновников задержаны еще пять человек. Среди них один из руководителей центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.