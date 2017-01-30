Контракты компании Ротенберга по строительству «Силы Сибири» подорожали на четверть

«Газпром» уточнил данные по контрактам на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» с компанией «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга. Стоимость услуг подорожала на 25,6 процента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные системы госзакупок.

Речь идет о пяти контрактах, заключенных в декабре 2015 года на общую сумму 197,6 миллиарда рублей. Теперь в документах указано, что контракт предусматривает строительно-монтажные работы, а их общая сумма выросла до 248 миллиардов рублей.

Всего, как указывает издание, «Газпром» уже заключил контрактов на 469 миллиардов рублей для строительства «Силы Сибири».