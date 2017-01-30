Контракты компании Ротенберга по строительству «Силы Сибири» подорожали на четверть

Ведомости
11:18, 30 января 2017
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«Газпром» уточнил данные по контрактам на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» с компанией «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга. Стоимость услуг подорожала на 25,6 процента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные системы госзакупок.

Речь идет о пяти контрактах, заключенных в декабре 2015 года на общую сумму 197,6 миллиарда рублей. Теперь в документах указано, что контракт предусматривает строительно-монтажные работы, а их общая сумма выросла до 248 миллиардов рублей.

Всего, как указывает издание, «Газпром» уже заключил контрактов на 469 миллиардов рублей для строительства «Силы Сибири».

Причина изменения сумм контрактов — «установление твердой цены», отмечается в материалах закупок.

Ведомости
Газопровод «Сила Сибири» строится для отправки якутского газа в Китай, для этого «Газпром» подписал контракт о поставках на 30 лет. Сумма договоренности оценивается в 400 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что один из тендеров «Газпрома» на строительство газопровода выиграла компания, в штате которой не более пяти человек. Эта фирма обязалась выполнить подряды на 8 миллиардов рублей.
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