Контракты по «Силе Сибири» на 8 миллиардов рублей получила фирма из пяти человек

«Газпром» выбрал томское ООО «Томпромтранс» подрядчиком по 40 контрактам на общую сумму 7,9 миллиарда рублей в рамках проекта «Сила Сибири». Об этом со ссылкой на данные «Интерфакса» сообщают «Ведомости».

«Томпромтранс» в системе «СПАРК-Интерфакс» относится к микропредприятиям, то есть компаниям, в штате которых не более пяти человек. На вопрос, как компании удалось выиграть крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил «Интерфаксу», что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования».

По заключенным контрактам «Томпромтранс» должна будет построить административные и жилые здания, а также объекты инфраструктуры. Сейчас, по словам Лаврененко, компания уже имеет в распоряжении необходимую технику для выполнения работ, а также выбирает организации для субподряда.

Компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. Самым успешным для нее был 2014 год, когда она показала выручку 80 миллионов рублей. Теперь, как отмечает агентство, микропредприятие может попасть во вторую или третью десятку крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере.