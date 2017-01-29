В США суд приостановил депортацию выходцев из мусульманских стран

В США федеральный окружной судья Энн Доннели запретила высылать из страны беженцев и выходцев из мусульманских стран, у которых есть право на въезд в США.

В постановлении упоминаются люди, которым власти США уже решили предоставить статус беженцев, а также жители Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых есть визы или иные законные основания на въезд.

Срочное заявление в суд было подано правозащитниками от имени двух граждан Ирака с оформленными визами, которые были задержаны в аэропорту Нью-Йорка. Позже оба мужчины были отпущены.

Всего как минимум власти США отказали во въезде 109 людям из-за действия указа Дональда Трампа, пишет Associated Press. 173 человека в других странах не пустили на борт.