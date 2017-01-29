В США суд приостановил депортацию выходцев из мусульманских стран

Associated Press
06:21, 29 января 2017
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В США федеральный окружной судья Энн Доннели запретила высылать из страны беженцев и выходцев из мусульманских стран, у которых есть право на въезд в США. 

В постановлении упоминаются люди, которым власти США уже решили предоставить статус беженцев, а также жители Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых есть визы или иные законные основания на въезд.

Срочное заявление в суд было подано правозащитниками от имени двух граждан Ирака с оформленными визами, которые были задержаны в аэропорту Нью-Йорка. Позже оба мужчины были отпущены.

Всего как минимум власти США отказали во въезде 109 людям из-за действия указа Дональда Трампа, пишет Associated Press. 173 человека в других странах не пустили на борт.

27 января президент США Дональд Трамп ввел 120-дневный запрет на прием беженцев и на три месяца запретил въезд гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, в том числе тех, у кого есть визы. Свое решение Трамп объяснил борьбой с терроризмом.
После того, как власти начали исполнять указ Трампа, позволяющий, в частности, задерживать приезжих, в ряде аэропортов США начались акции протеста.

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