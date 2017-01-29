В Подмосковье за похищение бизнесмена задержаны пять человек. Они требовали за его освобождение 30 миллионов рублей

В Подмосковье задержаны пять человек, которые подозреваются в похищении предпринимателя с целью получения выкупа. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, 26 января в поселке Шатурторф преступники похитили 40-летнего предпринимателя из города Дзержинский. Они привезли мужчину в Москву и удерживали его в квартире на Минской улице, потребовав у его жены за освобождение 30 миллионов рублей.

28 января похищенный был освобожден. Подробностей о ходе операции в сообщении СК нет.