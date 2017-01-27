В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за отказ пропустить «скорую помощь»
В Госдуме подготовлен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет за отказ пропустить машины «скорой помощи», МЧС и полиции.
Предполагается, пояснил один из авторов законопроекта Александр Сидякин, что уголовная ответственность наступит в том случае, если будет доказано, что действия водителя, не пропустившего автомобили экстренных служб, привели к смерти человека и причинению тяжелого вреда здоровью.
В случае отсутствия вреда здоровью людей законопроектом также предусмотрены поправки в КоАП, предусматривающие штраф в размере 1,5 тысячи рублей и лишение водительских прав сроком от шести месяцев до года.
Планируется, что законопроект, который поддержал экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия», будет внесен в Госдуму 28 января.
«Хочу сказать, что синий маячок предполагает только автомобили спецслужб. Речь не идет о машинах депутатов и других авто. Только о спецтранспорте, который служит общественным целям — полиция, скорая и МЧС», — подчеркнул Сидякин.