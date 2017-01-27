В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за отказ пропустить «скорую помощь»

Интерфакс
13:58, 27 января 2017
Надежный источник

В Госдуме подготовлен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет за отказ пропустить машины «скорой помощи», МЧС и полиции.

Предполагается, пояснил один из авторов законопроекта Александр Сидякин, что уголовная ответственность наступит в том случае, если будет доказано, что действия водителя, не пропустившего автомобили экстренных служб, привели к смерти человека и причинению тяжелого вреда здоровью.

В случае отсутствия вреда здоровью людей законопроектом также предусмотрены поправки в КоАП, предусматривающие штраф в размере 1,5 тысячи рублей и лишение водительских прав сроком от шести месяцев до года.

Планируется, что законопроект, который поддержал экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия», будет внесен в Госдуму 28 января.

«Хочу сказать, что синий маячок предполагает только автомобили спецслужб. Речь не идет о машинах депутатов и других авто. Только о спецтранспорте, который служит общественным целям — полиция, скорая и МЧС», — подчеркнул Сидякин.

Интерфакс
Законопроект, вводящий уголовную ответственность за непропуск машин экстренных служб, предусматривает внесение поправок в статью 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения).
В середине января СК возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловско-Камчатского, к которому вовремя не смог подъехать автомобиль «скорой помощи». Дело было возбуждено по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться