Скорой помощи в Петропавловске-Камчатском не уступили дорогу. Пациент умер, возбуждено уголовное дело

13 января Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летнего Григория Ахары, к которому вовремя не смог подъехать автомобиль скорой помощи. Скора была заблокирована в узком дворе другой машиной. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «просит дать правовую оценку» действиям водителя автомобиля, который блокировал дорогу скорой помощи. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

Инцидент произошел вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском. Родственники 21-летнего Григория Ахары вызвали бригаду скорой помощи по адресу улица Циолковского, дом 30 — молодой человек по непонятным причинам начал задыхаться. Скорая помощь приехала через десять минут. На записи видеорегистратора скорой видно, как она подъезжает к нужному дому. Узкий проезд с обеих сторон заставлен припаркованными автомобилями; дорогу скорой загородил стоящий перед ней автомобиль с зажженными фарами.

Блокировавшую дорогу скорой помощи жительницу Камчатки сняли на видео ЧП 360

Водитель скорой несколько раз включил сирену. «Уступи дорогу быстро! Уступи, там больной лежит!» — крикнул он. С пассажирского места в автомобиле вышел мужчина и дважды в резкой форме предложил скорой подъехать к дому с другой стороны двора. Проезд для скорой он освободил только после того, как бригада вызвала наряд полиции. В итоге спасти пациента не удалось — он умер еще до прихода бригады в дом. Причина смерти устанавливается.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пока оно возбуждено по факту, но в первую очередь направлено против водителя и пассажира автомобиля, мешавшего скорой. Их личности установлены: ругавшийся с водителем скорой пассажир работает директором местной туристической фирмы. Его сидевшая за рулем спутница — 30-летняя Ульяна Лобанова, про нее известно, что с 2015 года она работает в одной из участковых избирательных комиссий города.

В скорой помощи настаивают, что врачи не могли пойти пешком по двум причинам: у них была тяжелая аппаратура, кроме этого, они опасались, что «неадекватный мужчина» может напасть на них — случаи нападения на врачей скорой помощи в Петропавловске-Камчатском были.

На инцидент отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инциденту «должна быть дана правовая оценка». «Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий [водителя, не пропустившего скорую], солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно. Это абсолютно недопустимо. Подобное поведение водителя автомобиля, который не пропустил скорую помощь, должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку», — сказал Песков.

В общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» опасаются, что из-за неправильной квалификации дело может быть закрыто. «Это совершенно не похоже на 109-ю [причинение смерти по неосторожности], ведь водитель и пассажир в той машине не могли знать, насколько опасен инцидент, — сказал „Медузе“ президент „Лиги защитников пациентов“, юрист Александр Саверский. — Тут можно говорить о хулиганстве, оставлении в опасности или воспрепятствовании врачам исполнять свои обязанности. 109 статья обычно применяется к самим врачам, оценивает их действие или бездействие. Переквалификация — это не так просто, это требует новых обстоятельств дела, так что из-за неправильного выбора статьи оно может быть даже закрыто».

Брат погибшего подростка призвал никого не наказывать. «Обращаюсь к мужчине и женщине, которые не пропускали скорую к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, скорая не успела… Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь», — написал Денис Ахара, брат умершего Григория Ахары.