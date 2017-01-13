СК завел уголовное дело о смерти пациента «скорой помощи», которой не уступили дорогу

Интерфакс
06:49, 13 января 2017
Надежный источник

По факту смерти жителя Петропавловска-Камчатского, к которому из-за заблокированного проезда к дому не смогла вовремя приехать «скорая помощь», возбуждено уголовное дело.

Дело, сообщили представители Следственного управления СК по региону, заведено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи установили личности находившихся в автомобиле, блокировавшем проезд «скорой помощи», в ближайшее время они будут допрошены.

По данным источников РИА Новости, за рулем автомобиля, не дававшего проехать «скорой» находилась 30-летняя Ульяна Лобанова — член комиссии одного из избирательных участков города с правом решающего голоса.

«Кроме этого будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью мужчины и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала», — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Блокировавшую дорогу скорой помощи жительницу Камчатки сняли на видео
ЧП 360
10 января в Петропавловске-Камчатском автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, препятствовал проезду «скорой помощи», вызванной к 21-летнему местному жителю.
По словам представителей городской станции «скорой помощи», их машину не пропускали около 10 минут. Проезд был разблокирован лишь после вмешательства сотрудников ГИБДД.
Пациент, к которому ехала «скорая помощь», умер. По словам исполняющей обязанности заместителя главврача станции «скорой помощи» Галины Куликовой, нельзя утверждать, что если бы врачи прибыли вовремя, пациента удалось бы спасти, «но у него был бы шанс».
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