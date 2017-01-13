СК завел уголовное дело о смерти пациента «скорой помощи», которой не уступили дорогу

По факту смерти жителя Петропавловска-Камчатского, к которому из-за заблокированного проезда к дому не смогла вовремя приехать «скорая помощь», возбуждено уголовное дело.

Дело, сообщили представители Следственного управления СК по региону, заведено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи установили личности находившихся в автомобиле, блокировавшем проезд «скорой помощи», в ближайшее время они будут допрошены.

По данным источников РИА Новости, за рулем автомобиля, не дававшего проехать «скорой» находилась 30-летняя Ульяна Лобанова — член комиссии одного из избирательных участков города с правом решающего голоса.

«Кроме этого будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью мужчины и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала», — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.