Трамп потребовал доказать, что его инаугурация собрала миллион человек. Ничего не вышло

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп позвонил исполняющему обязанности директора Службы национальных парков Майклу Рейнолдсу и потребовал предъявить дополнительные фотографии с церемонии. Так Трамп пытался получить доказательства того, что СМИ занизили количество присутствующих, рассказали источники The Washington Post и The New York Times.

Рейнолдс собрал дополнительные кадры съемки с воздуха и направил их в Белый дом. При этом, как отмечают собеседники WP, новые снимки не подтвердили сделанные Трампом заявления о том, что на инаугурацию пришли более миллиона человек. Сам президент ранее предполагал, что церемония могла собрать до полутора миллионов зрителей.

Президент также отчитал Рейнолдса за то, что его управление ретвитнуло в официальном аккаунте фотоколлаж, где сравниваются размеры толпы на инаугурациях Трампа и Обамы. Эти снимки явно показывают, что на церемонию Трампа пришло значительно меньше людей. Ретвит впоследствии назвали ошибкой.

Официально представители Белого дома и Службы национальных парков подтвердили, что разговор между Трампом и Рейнолдсом состоялся, но отказались комментировать содержание беседы.