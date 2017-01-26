В Пулково командир экипажа высадил из самолета беженца, которого собирались выслать из России

В санкт-петербургском аэропорту Пулково командир экипажа позволил покинуть борт двум гражданам Йемена, которым власти РФ отказали в убежище. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комитет «Гражданское содействие».

Как следует из публикации, это произошло 25 января. В этот день гражданин Йемена, имя которого не называется, сообщил своему адвокату, что его депортируют. Когда переводчик «Гражданского содействия» дозвонился до мужчины, он уже находился в самолете вместе со своим соотечественником, которого также должны были выслать из России.

«Через нашего переводчика обратился к стюардессе и сказал, что хотел бы выйти из самолета, так как на родине, в Йемене, его ждет опасность. Та сообщила это командиру. Поскольку существует правило, запрещающее экипажу брать человека на борт против его желания, йеменцам разрешили выйти из самолета и вернуться в аэропорт», — рассказала журналистам сотрудница «Гражданского содействия» Елена Буртина.

По данным правозащитников, мужчина подал прощение об убежище 12 января и содержался в центре временного содержания иностранцев в Пскове. 16 января ему отказали в предоставлении убежища; о решении не сообщили ни ему, ни его адвокату. По закону у мужчины было право обжаловать отказ в течение месяца.