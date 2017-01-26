В Москве за сутки произошло почти 2000 ДТП

ТАСС
06:41, 26 января 2017
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В Москве за сутки зарегистрировано 1940 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 30 человек и один человек погиб, сообщила утром 26 января пресс-служба Госавтоинспекции по городу.

Причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасные маневрирования в сложных погодных условиях.

Госавтоинспекция призвала водителей в связи с тяжелой дорожной обстановкой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и выполнять предписания дорожных знаков.

«За минувшие сутки на дорогах Москвы зарегистрировано 1940 ДТП с материальным ущербом. В 27 авариях один человек погиб и 30 пострадали», — сказали в пресс-службе.

ТАСС
В Москве и Подмосковье в течение нескольких дней шли сильные снегопады, сопровождающиеся гололедицей. В ночь на 26 января температура воздуха в Москве опустилась до минус 25 градусов по Цельсию.
Погодные условия значительно осложнили дорожное движение. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал загруженность дорог в Москве на 19:00 25 января в 9 баллов.
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