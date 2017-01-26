В Москве за сутки произошло почти 2000 ДТП

В Москве за сутки зарегистрировано 1940 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 30 человек и один человек погиб, сообщила утром 26 января пресс-служба Госавтоинспекции по городу.

Причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасные маневрирования в сложных погодных условиях.

Госавтоинспекция призвала водителей в связи с тяжелой дорожной обстановкой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и выполнять предписания дорожных знаков.