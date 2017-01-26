Советник Дональда Трампа оказался гражданином Новой Зеландии

The New Zealand Herald
12:03, 26 января 2017
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Советник Дональда Трампа, сооснователь PayPal Питер Тиль оказался гражданином не только США, но и Новой Зеландии. Это выяснили журналисты газеты The New Zealand Herald.

В 2015 году Питер Тиль купил в Новой Зеландии дом на берегу озера Ванака. Как иностранец он должен был получить разрешение на покупку дома, поскольку у этой земли особый статус. Журналисты обратились к властям за разъяснениями. Им ответили, что Тилю не нужно было разрешение, поскольку он гражданин Новой Зеландии.

Представители оппозиции в парламенте потребовали объяснений от властей. Бывший министр внутренних дел Нэтан Гай заявил, что дал гражданство Питеру Тилю по совету чиновников. Он не вспомнил других обстоятельств предоставления гражданства американскому бизнесмену. Оппозиция не верит, что чиновник забыл про случай Питера Тиля. Нынешнее правительство пока отказывается по существу комментировать информацию о гражданстве Тиля.

Обычно для получения гражданства Новой Зеландии там нужно прожить не менее 1350 дней за пять лет. Питер Тиль не проводил столько времени в стране. За месяц до получения гражданства он перевел миллион долларов на помощь пострадавшим от землетрясения в Крайстчерче, при котором погибли 185 человек. Власти Новой Зеландии отрицают, что Питер Тиль купил гражданство.

Президент венчурного фонда Y Combinator Сэм Альтман рассказывал журналу New Yorker о планах уехать в Новую Зеландию вместе со своим другом Питером Тилем, если в мире начнется пандемия. Как предполагает The New York Times, Тиль мог получить гражданство, поскольку обожает «Властелина колец» — в Новой Зеландии снимали фильмы по трилогии.

Питер Тиль — сооснователь платежного сервиса PayPal, первый инвестор Facebook, основатель аналитической компании Palantir, названной по мотивам «Властелина колец». В отличие от других предпринимателей из Кремниевой долины он открыто поддерживал Дональда Трампа на выборах президента США. После избрания он вошел в переходную команду Трампа. Официально он не работает в администрации, но считается, что новый президент Америки к нему прислушивается.
В 2010 году Питер Тиль основал фонд, который ежегодно выделяет по 100 тысяч долларов 20 студентам, чтобы те могли уйти из колледжа и начать бизнес. В 2012 году Тиль читал в Стэнфорде курс о стартапах — по конспектам этого курса вышла книга «От нуля к единице», где предприниматель размышляет о технологиях и взглядах на будущее.
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