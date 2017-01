Советник Дональда Трампа оказался гражданином Новой Зеландии

Советник Дональда Трампа, сооснователь PayPal Питер Тиль оказался гражданином не только США, но и Новой Зеландии. Это выяснили журналисты газеты The New Zealand Herald.

В 2015 году Питер Тиль купил в Новой Зеландии дом на берегу озера Ванака. Как иностранец он должен был получить разрешение на покупку дома, поскольку у этой земли особый статус. Журналисты обратились к властям за разъяснениями. Им ответили, что Тилю не нужно было разрешение, поскольку он гражданин Новой Зеландии.

Представители оппозиции в парламенте потребовали объяснений от властей. Бывший министр внутренних дел Нэтан Гай заявил, что дал гражданство Питеру Тилю по совету чиновников. Он не вспомнил других обстоятельств предоставления гражданства американскому бизнесмену. Оппозиция не верит, что чиновник забыл про случай Питера Тиля. Нынешнее правительство пока отказывается по существу комментировать информацию о гражданстве Тиля.

Обычно для получения гражданства Новой Зеландии там нужно прожить не менее 1350 дней за пять лет. Питер Тиль не проводил столько времени в стране. За месяц до получения гражданства он перевел миллион долларов на помощь пострадавшим от землетрясения в Крайстчерче, при котором погибли 185 человек. Власти Новой Зеландии отрицают, что Питер Тиль купил гражданство.

Президент венчурного фонда Y Combinator Сэм Альтман рассказывал журналу New Yorker о планах уехать в Новую Зеландию вместе со своим другом Питером Тилем, если в мире начнется пандемия. Как предполагает The New York Times, Тиль мог получить гражданство, поскольку обожает «Властелина колец» — в Новой Зеландии снимали фильмы по трилогии.