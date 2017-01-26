Бывшие учителя «Лиги школ» выступили в ее защиту

Бывшие учителя «Лиги школ» обнародовали текст «обращения в прокуратуру РФ» с просьбой защитить честь и достоинство руководства школы. Обращение составлено в связи с публикацией расследования «Медузы» о сексуальных домогательствах к ученицам со стороны директора школы и его заместителя. Текст опубликован на сайте «Эха Москвы».

По мнению автора письма, бывшего учителя школы Германа Левитаса, в публикациях о домогательствах в отношении учеников содержатся «непроверенные слухи» и «легко опровергаемые данные».

Левитас указывает, что проработал в «Лиге школ» 14 лет и «ничего похожего не наблюдал». «Противозаконно распространять грязные слухи, не имея на это точных доказательств», — сказано в обращении.

Обращение Левитаса подписали еще десять бывших учителей школы. Один из них, бывший преподаватель естествознания в «Лиге школ» Михаил Казанович, сообщил «Медузе», что документ направлен в прокуратуру Москвы.

В «Медузу» также поступило коллективное письмо бывших учеников «Лиги школ» в защиту директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова (8 подписей) и несколько индивидуальных писем от бывших учеников и учителей «Лиги». С момента публикации материала «Медузе» стало известно о еще нескольких обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес руководителей «Лиги школ». «Медуза» готовит к публикации материал с дополнительными свидетельствами о том, что происходило в «Лиге школ».