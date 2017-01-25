Сечин: я не обязан объяснять, почему пользуюсь мигалкой

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не нарушает законов, пользуясь мигалкой на своей машине. Он отказался объяснять корреспонденту «Дождя», на каком основании у него есть спецсигнал.

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях каким-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет», — сказал Сечин.

Отвечать на дальнейшие вопросы он отказался, призвав корреспондента проявлять «какую-то сдержанность».