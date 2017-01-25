Сечин: я не обязан объяснять, почему пользуюсь мигалкой
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не нарушает законов, пользуясь мигалкой на своей машине. Он отказался объяснять корреспонденту «Дождя», на каком основании у него есть спецсигнал.
«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях каким-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет», — сказал Сечин.
Отвечать на дальнейшие вопросы он отказался, призвав корреспондента проявлять «какую-то сдержанность».
«А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев», — сказал Сечин.
Ранее «Дождь» рассказал, что Сечин не перестал пользоваться мигалкой, после того как прекратил работу в правительстве и возглавил «Роснефть».
На вопросы журналистов о том, на каких основаниях Сечин пользуется мигалкой, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании «как минимум он государственный чиновник определенного уровня». Такой статус, по словам Леонтьева, Сечин имеет, поскольку занимает должность ответственного секретаря комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса при президенте РФ.
По указу президента России, право на спецсигнал имеют только действительные госслужащие или те, кому предоставлена государственная охрана. В пресс-службе Федеральной службы охраны заявляли, что они не имеют отношения к мигалке Сечина.