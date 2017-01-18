Пресс-секретарь «Роснефти»: Сечин — чиновник и имеет право на мигалку
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что руководитель компании Игорь Сечин имеет право на автомобиль с мигалкой, поскольку занимает должность ответственного секретаря комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса при президенте РФ.
«То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль», — заявил Леонтьев «Би-би-си».
На прямой вопрос, есть ли у Сечина «мигалка», Леонтьев отвечать отказался.
Ранее «Дождь» сообщил со ссылкой на источники, что глава «Роснефти» Игорь Сечин единственный из руководителей госкомпаний пользуется автомобилем с с мигалкой. В ответ на просьбу прокомментировать это пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев написал журналисту «Дождя»: «Пройдите, пожалуйста, в жопу».