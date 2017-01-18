Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что руководитель компании Игорь Сечин имеет право на автомобиль с мигалкой, поскольку занимает должность ответственного секретаря комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса при президенте РФ.

«То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль», — заявил Леонтьев «Би-би-си».