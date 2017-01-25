Против Грефа и Сбербанка подан иск о рейдерском захвате на 750 миллионов долларов

Американская компания PPF Management подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск на 750 миллионов долларов, ответчиками по которому выступают, помимо прочих, Сбербанк и его глава Герман Греф. Истец заявляет, что банк был причастен к рейдерскому захвату компании «Павловскгранит».

Как сообщается в иске, в 2008 году Сбербанк выдал совладельцу «Павловскгранита» Сергею Пойманову кредит на 5,1 миллиарда рублей, чтобы тот выкупил долю своего партнера в предприятии Сергея Мамедова. Через год Пойманов не смог погасить долг и не согласился для его урегулирования продать «Сбербанк капиталу» 51 процент акций предприятия.

Тогда Сбербанк передал «Сбербанк капиталу» право требования долга, а тот продал доли в «Павловскграните» на аукционе. Покупателями, как утверждает истец, стали компании, связанные с совладельцем Национальной нерудной компании (ННК) Юрием Жуковым, который также заявлен ответчиком.

Все эти действия в иске названы сговором с целью получить контроль над компанией. Пойманов переуступил PPF Management права требования возмещения.

Источник в Сбербанке рассказал «Ведомостям», что процедура взыскания долга была стандартной, а сделка по продаже акций «Павловскгранита» была проведена по сумме чуть ниже рыночной.

Как отмечает издание, в России против Жукова уже возбуждали уголовное дело о принуждении Пойманова к сделке, он был арестован в 2014 году. Но затем обвинения были сняты. Сам Пойманов является фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже с ущербом 10 миллионов рублей.

В иске в американский суд утверждается, что ответчики причинили 500 миллионов долларов материального ущерба и 250 миллионов — морального. Первое заседание назначено на 20 апреля.