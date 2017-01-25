Полиция пришла с обыском к семье, из которой забрали десять детей

Сотрудники полиции 25 января пришли с обыском домой к Светлане и Михаилу Делям, у которых в январе органы опеки изъяли десять детей. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы семьи.

В рамках какого дела проходят обыски он не уточнил. Ранее стало известно, что в отношении Михаила Деля возбуждено уголовное дело о побоях.

Павлов также сообщил, что семья подала иск о признании незаконным расторжение с ней договоров об опеке. Ранее Светлана Дель подала иск к органам опеки и полицейских за незаконное, по ее мнению, изъятие детей.