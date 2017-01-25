Полиция пришла с обыском к семье, из которой забрали десять детей
Сотрудники полиции 25 января пришли с обыском домой к Светлане и Михаилу Делям, у которых в январе органы опеки изъяли десять детей. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы семьи.
В рамках какого дела проходят обыски он не уточнил. Ранее стало известно, что в отношении Михаила Деля возбуждено уголовное дело о побоях.
Павлов также сообщил, что семья подала иск о признании незаконным расторжение с ней договоров об опеке. Ранее Светлана Дель подала иск к органам опеки и полицейских за незаконное, по ее мнению, изъятие детей.
В январе органы социальной защиты вместе с полицейскими забрали из семьи Михаила и Светланы Дель десять приемных детей. Супруги утверждают, что в связи с изъятием детей им не предъявили никаких документов.
В департаменте труда и соцзащиты Москвы заявили, что детей изъяли из-за подозрения, что отец их бьет. Глава департамента позже сообщил, что дети во время разговором с психологами жаловались на побои.
Власти Москвы заявили, что принято решение не возвращать детей в семью. Позже стало известно, что двоих детей отдадут под опеку матери Светланы Дель. По словам адвоката Ивана Павлова, 24 января их обоих забрали домой.
Следственный комитет возбудил дело о побоях в отношении Михаила Деля. Сам он отрицает, что когда-либо бил детей.