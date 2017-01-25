Навальный назвал новую дату дебатов с Артемием Лебедевым
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его дебаты с дизайнером Артемием Лебедевым могут состояться в четверг, 26 января. В этот день в кировском суде не будет заседания по делу «Кировлеса», поскольку адвокат Светлана Давыдова (она защищает Петра Офицерова) должна присутствовать на заседании по другому делу.
Из-за занятости адвокатов суд отложили до пятницы. С самолётами получается. Значит дебаты с Лебедевым на @tvrain можно провести завтра! Ура!— Alexey Navalny (@navalny) January 25, 2017
Дебаты Алексея Навального с Артемием Лебедевым первоначально планировалось провести 25 января на телеканале «Дождь». Навальный сообщил, что их пришлось перенести на неопределенный срок, поскольку судья назначил заседания по делу «Кировлеса» на каждый день вплоть до 10 февраля.
Навальный и Лебедев в декабре—январе обменялись критическими постами в адрес друг друга. Лебедев назвал Навального популистом, который «не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего». Навальный заподозрил Лебедева в причастности к коррупции и попросил его опубликовать документы о контрактах своей студии дизайна с государством.