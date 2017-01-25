Навальный назвал новую дату дебатов с Артемием Лебедевым

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его дебаты с дизайнером Артемием Лебедевым могут состояться в четверг, 26 января. В этот день в кировском суде не будет заседания по делу «Кировлеса», поскольку адвокат Светлана Давыдова (она защищает Петра Офицерова) должна присутствовать на заседании по другому делу.

Из-за занятости адвокатов суд отложили до пятницы. С самолётами получается. Значит дебаты с Лебедевым на @tvrain можно провести завтра! Ура! — Alexey Navalny (@navalny) January 25, 2017