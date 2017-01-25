Начальника отдела «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене

Главу отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали в рамках дела о госизмене. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает «Коммерсант».

Арест Стоянова подтвердили в самой компании, по данным издания, он с декабря 2016 года находится в СИЗО «Лефортово». В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что расследование ведется против Стоянова как частного лица, а не против компании.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что арест Стоянова связан с делом против главы одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, который также арестован. Следствие полагает, что сотрудник ЦИБ (идет ли речь о Михайлове, не уточняется) получал деньги от иностранной компании при посредничестве российской фирмы, занимающейся информационной безопасностью.

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский рассказал изданию, что Михайлов «во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции». В результате его арест может отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции.

Обновление. В «Лаборатории Касперского» заявили, что уголовное дело против Стоянова относится к периоду до 2012 года, когда он еще не работал в компании.