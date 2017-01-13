Куратора кибербезопасности в ФСБ отправят в отставку

Руководитель центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Андрей Герасимов может вскоре быть освобожден от должности. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к ФСБ, и топ-менеджеры IT-компаний, работающих с ЦИБ.

Отставка Герасимова, по данным издания, связана с расследованием в отношении одного из его заместителей. В частности, управление собственной безопасности ФСБ проверяет взаимоотношения ЦИБ с коммерческими фирмами при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

В самой ФСБ в течение месяца не ответили на запрос «Ъ» о Герасимове.