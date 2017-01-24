Верховный суд Великобритании запретил «Брекзит» без одобрения парламента

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запускать процедуру выхода из Европейского Союза без одобрения парламента. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

Голоса судей по решению разделились, передает The Guardian. Восемь судей выступили за решение, трое — против него.

Суд также постановил, что для выхода из Евросоюза не требуется получать согласие Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.