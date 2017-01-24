Верховный суд Великобритании запретил «Брекзит» без одобрения парламента
Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запускать процедуру выхода из Европейского Союза без одобрения парламента. Трансляция заседания ведется на сайте суда.
Голоса судей по решению разделились, передает The Guardian. Восемь судей выступили за решение, трое — против него.
Суд также постановил, что для выхода из Евросоюза не требуется получать согласие Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Ранее глава правительства Тереза Мэй объявила, что правительство в любом случае вынесет вопрос о «Брекзите» на голосование в обеих палатах британского парламента. Она выразила уверенность, что парламентарии поддержат решение, высказанное британцами на референдуме.
Большинство членов парламента Великобритании выступают против «Брекзита».
Возможность выхода из ЕС без одобрения парламента была оспорена в Высоком суде Лондона. Суд постановил, что правительство не может самостоятельно начинать процедуру «Брекзита». Кабинет министров затем подал апелляцию на это решение в вышестоящей инстанции.