Британское правительство попросит парламент одобрить «Брекзит»

Правительство Великобритании вынесет на рассмотрение парламента соглашение о «Брекзите», которое предстоит заключить с ЕС. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Голосование пройдет в обеих палатах парламента.

По словам британского премьера, она уверена, что члены парламента будут уважать волю народа, который на референдуме высказался за выход Великобритании из ЕС.