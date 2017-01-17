Британское правительство попросит парламент одобрить «Брекзит»
Правительство Великобритании вынесет на рассмотрение парламента соглашение о «Брекзите», которое предстоит заключить с ЕС. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Голосование пройдет в обеих палатах парламента.
По словам британского премьера, она уверена, что члены парламента будут уважать волю народа, который на референдуме высказался за выход Великобритании из ЕС.
Если депутаты Палаты общин и пэры отклонят договор, это будет почти наверняка означать, что Великобритания выйдет из ЕС вообще без какого-либо соглашения (англ. яз.).
Высокий суд Лондона 3 ноября 2016 года объявил, что правительство Великобритании не вправе начинать процедуру выхода из ЕС без одобрения парламента страны. В правительстве настаивали на том, что с учетом результатов референдума такое одобрение не требуется.
Большинство депутатов британского парламента не поддерживают «Брекзит». Тереза Мэй выступала против выхода Великобритании из ЕС, но после референдума пообещала выполнить принятое на нем решение.