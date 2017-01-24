В попавшем под лавину отеле в Италии обнаружены трое погибших
Спасатели, работающие в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, к утру 24 января обнаружили и извлекли на поверхность тела троих погибших, сообщает ANSA.
Таким образом, общее число жертв схода лавины на отель составляет, по последним данным, 12 человек. Судьба еще 17 человек, находившихся в отеле в момент происшествия, остается неизвестной.
Девять человек были обнаружены живыми в ходе спасательной операции. Еще два человека покинули отель незадолго до схода лавины и не пострадали.
Лавина сошла на отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, вечером 18 января. В здании в момент происшествия находились более 30 человек, в том числе иностранные туристы. Из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до отеля и начать разбор завалов лишь 19 января.