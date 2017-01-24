The Wall Street Journal назвала источник «досье Трампа»

The Wall Street Journal
18:19, 24 января 2017
Требует подтверждения

Президент Российско-американской торговой палаты, гражданин США Сергей Миллиан (Кукуть) был одним из источников информации, попавшей в «досье Трампа», опубликованное в январе изданием Buzzfeed. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с темой.

По данным газеты, от Миллиана исходила информация о наличии у российских спецслужб компрометирующей Трампа видеозаписи и о сотрудничестве штаба Трампа и властей РФ в связи кибератаками на Демократическую партию. В докладе он якобы упоминается как «источник D» и «источник E».

При этом к автору доклада (им считается бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. — прим. «Медузы») эта информация попала не напрямую от Миллиана, пишет газета, а через третьи руки. В самом докладе указано, что источник сведений вел «доверительную беседу».

Сергей Миллиан в комментарии The Wall Street Journal назвал досье «попыткой отвлечь будущего президента от настоящей работы». На вопрос, является ли он источником информации, он не ответил.

Сергей Миллиан (Кукуть) — выходец из Белоруссии. По данным The Wall Street Journal, он живет в США около 15 лет. С 2006 года он занимает должность президента Российско-американской торговой палаты. Он неоднократно выступал в качестве эксперта по экономике и российско-американским отношениям для российских информагентств, который «лично знает» Трампа.

Российско-американская торговая палата — организация, которая базируется в Нью-Йорке и занимается «развитием торгово-экономических связей между Россией и США». Согласно официальному сайту, палата «представляет интересы российских и американских членов и способствует их продвижению, как на американском, так и на российском рынках».
10 января американское издание Buzzfeed опубликовало доклад о связях Дональда Трампа с российским руководством. В досье было сказано, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Власти РФ отвергли эти утверждения. Трамп также заявил, что Россия «никогда его не шантажировала».
Доклад предположительно подготовил бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

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