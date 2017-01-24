Посол Израиля решил обсудить с Володиным слова Толстого о потомках людей «из-за черты оседлости»

Посол Израиля Гарри Корен заявил в эфире «Эхо Москвы», что намерен обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным высказывания вице-спикера Петра Толстого, который назвал противников передачи Исаакиевского собора РПЦ потомками людей «из-за черты оседлости», которые после 1917 года «рушили храмы».

По словам Корена, начавшего работу на должности посла в РФ в январе 2017 года, заявление Толстого «будет темой» обсуждения на его предстоящих встречах с высокопоставленными чиновниками.

«Постараюсь встретиться и с председателем Госдумы, и, наверное, эта тема будет затронута тоже», — заявил Корен.

Реакцию на слова Толстого со стороны представителей российских еврейских организаций Корен назвал «адекватной» и «правильной».