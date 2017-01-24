Посол Израиля решил обсудить с Володиным слова Толстого о потомках людей «из-за черты оседлости»
Посол Израиля Гарри Корен заявил в эфире «Эхо Москвы», что намерен обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным высказывания вице-спикера Петра Толстого, который назвал противников передачи Исаакиевского собора РПЦ потомками людей «из-за черты оседлости», которые после 1917 года «рушили храмы».
По словам Корена, начавшего работу на должности посла в РФ в январе 2017 года, заявление Толстого «будет темой» обсуждения на его предстоящих встречах с высокопоставленными чиновниками.
«Постараюсь встретиться и с председателем Госдумы, и, наверное, эта тема будет затронута тоже», — заявил Корен.
Реакцию на слова Толстого со стороны представителей российских еврейских организаций Корен назвал «адекватной» и «правильной».
«Ну во-первых, я хотел бы заметить, что это, конечно, разочаровывает — особенно в том плане, что уровень антисемитизма в России гораздо ниже, чем это было в старые времена, и даже гораздо ниже, чем в некоторых странах Западной Европы. И поэтому когда говорится о выступлении официального лица такого ранга, в лучшем случае, можно сказать, болезненно как минимум, и воспринимается гораздо хуже», — заявил Корен.