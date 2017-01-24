Объявлены первые номинанты на премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили первых претендентов на награды Американской киноакадемии.

На «Оскар» в категории лучший актер в роли второго плана претендуют: Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

На награду лучшему актеру выдвинуты: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).

За «Оскар» в номинации «Оригинальный сценарий» поборются «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лобстер», «Любой ценой» и «Женщины XX века».

В шорт-лист «Оскара» был включен фильм Андрея Кончаловского «Рай» (в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), но в итоге он не попал в список номинантов.