«Ла-Ла Лэнд» номинирован на 13 премий «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар». В самом большом числе номинаций представлен «Ла-Ла Лэнд», претендующий на 13 наград, в том числе за лучший фильм.

Всего у «Ла-Ла Лэнда» 14 номинаций, однако получить он сможет лишь 13 наград — в категории «Лучшая песня» на соискание премии выдвинуты две композиции из этого фильма.

Кроме «Ла-Ла Лэнда», на «Оскар» за лучший фильм выдвинуты: «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Лев», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Скрытые фигуры».

На соискание «Оскара» также выдвинуты режиссер «Ла-Ла Лэнда» Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун.

На «Оскар» за лучшую женскую роль также выдвинуты: Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки») и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

«Ла-Ла Лэнд», в числе прочего, номинирован на премию за оригинальный сценарий. В этой категории также представлены «Манчестер у моря», «Лобстер», «Любой ценой» и «Женщины XX века».

На награду за режиссуру, кроме Шазела, претендуют: Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

В номинации «Лучший актер» на «Оскар» вместе с Райаном Гослингом выдвинуты: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).