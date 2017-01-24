Губернатор Воронежской области попросил силовиков «провести работу» с главным архитектором города. На следующий день его задержали

В Воронеже руководителя управления главного архитектора города Антона Шевелева задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это произошло на следующий день после того, как губернатор Алексей Гордеев раскритиковал Шевелева и попросил правоохранительные органы «провести соответствующую работу» с управлением, которое тот возглавляет.

Критика губернатора, согласно сообщению его пресс-службы, была связана со строительством около вокзала «Воронеж-1» кафе, которое «нарушает архитектурный ансамбль одного из знаковых мест города».

Гордеев назвал случившееся «архитектурным бандитизмом» и заметил, что главный архитектор должен «стоять на страже интересов города, формировать на 100 лет вперед вообще пространство города, а не работать в интересах коммерческих структур».

Дело в отношении Шевелева, согласно сообщению СК, связано с получением им 500 тысяч рублей от «директора воронежской организации» за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

По информации «Коммерсанта», Шевелева подозревают в получении денег от главы «Проектно-строительной компании „КРОиС“» Руслана Куцева за согласование строительства жилого дома.