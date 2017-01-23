Житель Татарстана потребовал от МВД 750 тысяч рублей за пытки электрошокером в полиции
Житель Татарстана подал иск к МВД с требованием выплатить ему 750 тысяч рублей компенсации за пытки электрошокером в отделе полиции. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на юриста Андрея Сучкова, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».
Как пояснил юрист порталу ProKazan.ru, заявленная сумма исковых требования соответствует решениям Европейского суда по правам человека по схожим делам.
Иск зарегистрирован в Вахитовском районном суде Казани, добавил он. Дата его рассмотрения пока не назначена.
В феврале 2016 года сотрудник ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов применил электрошокер при допросе подозреваемого.
Сальманов был уволен из полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
В октябре 2016 года Альметьевский районный суд приговорил его к пяти годам условного срока с запретом на работу в правоохранительных органах на такой же срок. Гособвинение просило для Сальманова шесть лет в колонии. Бывший полицейский свою вину не признал.