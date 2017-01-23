Власти Москвы не согласовали митинг на Болотной площади против декриминализации побоев

Мэрия Москвы отказалась согласовать проведение на Болотной площади акции против декриминализации побоев в семье. Ответ департамента информационной политики и безопасности мэрии опубликован на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы планировали провести митинг на Болотной площади 28 января с числом участников до тысячи человек.

В ответе из мэрии говорится, что заявка отклонена в связи с тем, что в указанном месте «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным число участников». Кроме того, говорится в письме, проведение мероприятия создаст помехи для движения пешеходов и транспорта и затруднит доступ к объектам инфраструктуры.

Организаторы намерены подать новую заявку на митинг против декриминализации побоев в семье — на 4 февраля в парке «Сокольники». Также они собираются обжаловать в суде отказ в проведении акции на Болотной, так как в нем департамент не предложил альтернативного места для митинга.