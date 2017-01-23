В Казани учителя обвинили в разглашении персональных данных родителей

Мать одной из учениц гимназии номер 40 в Казани добилась привлечения учителя к административной ответственности за разглашение персональных данных.

Поводом для этого стало смс-сообщение с просьбой принять участие в уборке класса, направленное матери первоклассницы Аиде Набиевой от имени родительского комитета.

Как сообщила Набиева газете «Вечерняя Казань», при поступлении ребенка в школу она указала в заявлении, что категорически против передачи персональных данных, в том числе фотографий и телефонных номеров ее и ее дочери, третьим лицам.

По мнению Набиевой, получить номер ее телефона члены родительского комитета могли только от учительницы.

Мать ученицы первого класса написала жалобы в управление Роспотребнадзора и республиканское министерство образования, однако там никаких нарушений не нашли.

После этого Набиева обратилась в прокуратуру Приволжского района Казани. Прокуратура, проведя проверку, возбудила в отношении учительницы административное дело по статье «нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных граждан» (статья 13.11 КоАП).

Кроме того, прокуратура вынесла представление директору гимназии Альбине Дериновской о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Учительнице, по словам директора, был объявлен устный выговор.