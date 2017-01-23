Минобороны РФ сообщило о совместных с международной коалицией авиаударах по ИГ. В США назвали это чепухой

Минобороны РФ сообщило 23 января, что российские военные самолеты совместно с авиацией международной коалиции под руководством США нанесли 22 января авиаудары по позициям террористов из «Исламского государства».

Координаты целей в окрестностях города Эль-Баб, среди которых были склады и «скопления боевиков с техникой» были получены от «американской стороны по „прямой линии“ из штаба международной коалиции».

«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — сообщили в Минобороны.

Официальный представитель коалиции Джон Дорриан назвал заявление российского ведомства «чепухой» и «пропагандой», сообщает Associated Press.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, в свою очередь, что США уже несколько месяцев не занимается с Россией обменом информации по целям для бомбардировок. По словам Дэвиса, сотрудничество между военными двух стран ограничивается вопросами авиационной безопасности, пишет агентство.

Минобороны РФ также сообщило о бомбардировке в том же районе, проведенной совместно с турецкими ВВС. Впервые о такой операции сообщалось 18 января.